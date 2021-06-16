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Выхода нет: производителям и торговле разрешили поднять цены на хлеб и детское питание
Источник материала: Партизан
Продавцам, производителям и поставщикам разрешили временно выйти за установленный потолок по повышению цен на детское питание, а также хлеб и хлебобулочные изделия.
Информацию об этом разместили на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Для покупателей это означает, что цены на эти товары вырастут.
Напомним, ранее чиновники сначала заморозили рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе и на хлеб, а потом установили потолок по росту цен.
Хлеб и детское питание входят в список социально значимых товаров. С 1 марта на них можно повышать цены не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок возможно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.
Эта комиссия разрешила выходить за потолок по росту цен хлеб и детское питание. Ранее, напомним, эта же комиссия подобное решение принимало относительно подсолнечного масла.
В МАРТ сообщают, что для насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства, ввоза и продажи разрешили повышение цен на весь ассортимент детского питания. Но рост может составлять не больше 4% к ценам на 28 февраля этого года. Это требование касается как компаний всех форм собственности, так и ИП.
Что касается повышения цен на хлеб, в МАРТ поясняют, что повышение может быть не больше 4,9%. Такое решение приняли с учетом роста стоимости основного сырья, вспомогательных материалов и тарифов на энергоносители и топливо, удельный вес которых в себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции составляет порядка 50-60%.
Еще одна причина такого решения — не допустить убыточности производства отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий.
Цены как на детское питание, так и на хлеб могут быть повышены на такой процент до 30 июня.
Напомним, за 5 месяцев этого года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 5,2%, следует из данных Белстата. Это антирекорд за последние 5 лет.
Среди лидеров по росту цен в январе-мае оказались овощи, растительное масло, соль, пиломатериалы, лекарства, ЖКУ. Хлеб и хлебобулочные изделия за это время стали дороже на 2,6%.
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Продавцам, производителям и поставщикам разрешили временно выйти за установленный потолок по повышению цен на детское питание, а также хлеб и хлебобулочные...
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