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Когда властям не до законов: коммунальная катастрофа в Борисове - без воды остался весь город
Источник материала: Партизан
Утром в Борисове произошла серьезная авария на водопроводных сетях.
фото носит иллюстративный характер
На момент публикации новости весь город оставался без холодной воды, эту информацию Onliner подтвердили в ГП «Борисовводоканал», пишет
Как сообщает БелТА, авария случилась сегодня в 9:05. Произошел прорыв водопровода. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до 13:00.
Как отметили в организации, если в короткие сроки не получится добиться улучшения качества подаваемой воды, будет дополнительно организован ее подвоз в автоцистернах.
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Утром в Борисове произошла серьезная авария на водопроводных сетях.
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