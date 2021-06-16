Когда властям не до законов: коммунальная катастрофа в Борисове - без воды остался весь город

onliner.by На момент публикации новости весь город оставался без холодной воды, эту информацию Onliner подтвердили в ГП «Борисовводоканал», пишет





Как сообщает БелТА, авария случилась сегодня в 9:05. Произошел прорыв водопровода. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до 13:00.





Как отметили в организации, если в короткие сроки не получится добиться улучшения качества подаваемой воды, будет дополнительно организован ее подвоз в автоцистернах.