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Когда властям не до законов: коммунальная катастрофа в Борисове - без воды остался весь город

16.06.2021 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром в Борисове произошла серьезная авария на водопроводных сетях.

Когда властям не до законов: коммунальная катастрофа в Борисове - без воды остался весь город
фото носит иллюстративный характер
 
На момент публикации новости весь город оставался без холодной воды, эту информацию Onliner подтвердили в ГП «Борисовводоканал», пишет onliner.by

Как сообщает БелТА, авария случилась сегодня в 9:05. Произошел прорыв водопровода. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до 13:00.

Как отметили в организации, если в короткие сроки не получится добиться улучшения качества подаваемой воды, будет дополнительно организован ее подвоз в автоцистернах.
 
 
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Утром в Борисове произошла серьезная авария на водопроводных сетях.
 
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