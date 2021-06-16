Генпрокуратуру Литвы просят расследовать организацию нелегального трафика через границу Беларуси

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 16 июня обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой расследовать факты организации незаконного перемещения людей через границу со стороны Беларуси.



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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 16 июня обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой расследовать факты организации незаконного перемещения людей через границу со стороны Беларуси.

«Вот уже несколько недель лица из третьих стран нелегально пересекают границу, и мы наблюдаем признаки того, что это могло быть организовано. Мы не можем мириться с такими вещами, поэтому я обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать расследование», — цитирует Билотайте сайт министерства.

С начала года, сообщает МВД, было задержано 392 иностранца, которые пересекли границу Литвы из Беларуси, из них 204 человека задержали в период 1—16 июня.

Литва усилила охрану границы с Беларусью, привлекла к этому представителей непрофильных ведомств и организаций. 11 июня возле центра регистрации иностранцев в Пабраде начали обустраивать палаточный городок для нелегальных мигрантов.

5 июня Билотайте заявила: «Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств». Позже министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис открыто обвинил власти Беларуси в том, что они устроили «гибридную атаку на Европу», содействуя перемещению нелегальных мигрантов к литовской границе.

26 мая в белорусских провластных телеграм-каналах появились сообщения, как утверждается, с отдельными заявлениями Александра Лукашенко на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. В частности было опубликовано сообщение с его реакцией на действия Запада: «Лукашенко: мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны телеграм-каналом одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ. Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.

На этом же мероприятии министр иностранных дел Владимир Макей сообщил: «Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности».

В качестве реакции на такие заявления глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал на своей странице в «Твиттере»: «Лукашенко открыто угрожает направить наркотики и нелегальных мигрантов в нашу сторону. Террорист — это тот, кто поступает или намерен поступать как террорист. Это дальнейшая эскалация со стороны режима, к которой Европа должна быть готова».

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

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