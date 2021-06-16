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Генпрокуратуру Литвы просят расследовать организацию нелегального трафика через границу Беларуси

16.06.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 16 июня обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой расследовать факты организации незаконного перемещения людей через границу со стороны Беларуси.

Генпрокуратуру Литвы просят расследовать организацию нелегального трафика через границу Беларуси
Фото носит иллюстративный характер

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 16 июня обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой расследовать факты организации незаконного перемещения людей через границу со стороны Беларуси.

«Вот уже несколько недель лица из третьих стран нелегально пересекают границу, и мы наблюдаем признаки того, что это могло быть организовано. Мы не можем мириться с такими вещами, поэтому я обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой начать расследование», — цитирует Билотайте сайт министерства.

С начала года, сообщает МВД, было задержано 392 иностранца, которые пересекли границу Литвы из Беларуси, из них 204 человека задержали в период 1—16 июня.

Литва усилила охрану границы с Беларусью, привлекла к этому представителей непрофильных ведомств и организаций. 11 июня возле центра регистрации иностранцев в Пабраде начали обустраивать палаточный городок для нелегальных мигрантов.

5 июня Билотайте заявила: «Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств». Позже министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис открыто обвинил власти Беларуси в том, что они устроили «гибридную атаку на Европу», содействуя перемещению нелегальных мигрантов к литовской границе.

26 мая в белорусских провластных телеграм-каналах появились сообщения, как утверждается, с отдельными заявлениями Александра Лукашенко на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. В частности было опубликовано сообщение с его реакцией на действия Запада: «Лукашенко: мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Эти сообщения были перепечатаны телеграм-каналом одного из государственных телеканалов. Со ссылкой на него соответствующие новости опубликовали некоторые российские и украинские СМИ. Пресс-служба Лукашенко в расшифровке выступления на его сайте таких заявлений не приводит. Нет их и в сообщениях государственных СМИ.

На этом же мероприятии министр иностранных дел Владимир Макей сообщил: «Мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес. Мы рассматриваем возможность приостановки взаимодействия с ЕС по вопросам борьбы с нелегальной миграцией, оргпреступностью, обеспечения ядерной безопасности».

В качестве реакции на такие заявления глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал на своей странице в «Твиттере»: «Лукашенко открыто угрожает направить наркотики и нелегальных мигрантов в нашу сторону. Террорист — это тот, кто поступает или намерен поступать как террорист. Это дальнейшая эскалация со стороны режима, к которой Европа должна быть готова».

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 16 июня обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой расследовать факты организации незаконного...
 
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