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Биржа: все основные валюты выросли на торгах 16 июня

16.06.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Третьи на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом всех основных валют.

Биржа: все основные валюты выросли на торгах 16 июня

Доллар укрепился на  0,0088 пункта — 2,4954 белорусского рубля.

Евро поднялся на 0,0089 пункта — 3,0262 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0053 пункта — 3,4673 белорусского рубля за 100 российских.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Третьи на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом всех основных валют.
 
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