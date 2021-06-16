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Биржа: все основные валюты выросли на торгах 16 июня
Источник материала: Навiны
Третьи на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом всех основных валют.
Доллар укрепился на 0,0088 пункта — 2,4954 белорусского рубля.
Евро поднялся на 0,0089 пункта — 3,0262 белорусского рубля.
Российский рубль подрос на 0,0053 пункта — 3,4673 белорусского рубля за 100 российских.
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Третьи на этой неделе торги на БВФБ завершились ростом всех основных валют.
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