Что такое территориальная оборона и как она организуется в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

На совещании в Шкловском районе президент Беларуси подчеркнул, что каждый белорус должен быть в готовности защитить свою землю. По мнению Александра Лукашенко, решение создать территориальную оборону, которое было принято 20 лет назад, оказалось целесообразным. Sputnik решил напомнить, что такое территориальная оборона и как она строится в Беларуси.

Понятие "территориальная оборона" в белорусском законодательстве закреплено еще в 1992 году: в законе "Об обороне" есть отдельная статья, где определено, как строится территориальная оборона, какие задачи выполняют территориальные войска.

Говорят простыми словами, это комплекс мероприятий, который организуется в военное время и предназначается для защиты населения, объектов и коммуникаций, а также борьбы с противником на территории страны.

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Сама же система территориальной обороны Беларуси начала создаваться лет двадцать назад. За основу был взят опыт ряда зарубежных государств, имеющих либо в составе вооруженных сил, либо вне их состава подобные формирования. Прежде всего, это США, Германия, Франция, Польша, Швейцария, Норвегия и ряд других.

Первый масштабный призыв

Впервые в новейшей истории масштабный призыв из запаса военнообязанных произошел на командно-тактических учениях "Неман-2001". До этого армейские сборы военнообязанных не проводились в стране лет десять.

На время учений "под ружье" поставили 1,8 тысяч резервистов, именуемых в народе "партизанами". За ходом активной стадии учения на Гожском полигоне наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Там же он пообщался с жителями Гродненщины, призванными из запаса на период учений. Он отметил, что армейские сборы – один из важнейших факторов мобилизационной готовности государства, а значит, и национальной безопасности. По мнению Лукашенко, каждый гражданин должен не только быть готовым, но и уметь выполнять конституционный долг по защите Отечества.

"Синие" напали на "красных"

Через год состоялись новые учения – "Березина-2002", во время которых в районе города Борисова впервые были отработаны практические действия территориальных войск.

Президент страны тогда поставил задачу, чтобы гражданские госорганы изучили сущность проводимой реформы Вооруженных Сил, усвоили свое место и роль в системе обороны. По сценарию учений, "синие" напали на часть территории "красных". Последние успешно ликвидировали десантно-диверсионные группы и незаконные вооруженные формирования. Кадровым военным активно помогали территориальные войска.

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Президент страны высоко оценил действия органов управления и личного состава соединений и частей белорусской армии и других силовых структур. Он сказал, что проводимая реформа военной организации государства идет "в правильном направлении".

В феврале 2011 года глава государства подписал указ "Об утверждении положения о территориальной обороне Республики Беларусь".

Тогда же был создан новый самостоятельный орган — управление территориальной обороны, которое находится в подчинении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

Вейшнория, Весбария и Лубения против Беларуси

Если же говорить об учения, то стоит вспомнить "Запад-2017", когда организаторы придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые нападали на Беларусь.

Противостояли вымышленным врагам войска Союзного государства – до 13 тысяч военнослужащих. Резервистов тоже призывали. Впрочем, они были не главными: против агрессоров были задействованы новейшие образцы техники, включая ракеты модернизированного комплекса "Искандер-М, опытные образцы бронетехники – Т-90М, Т-80БВМ, БМПТ.

Общие принципы

Территориальная оборона служит следующим целям:

придание обороне государства всенародного характера;

повышение возможностей военной организации государства по защите суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь;

создание условий для устойчивого функционирования государственных органов и организаций, экономики, объектов инфраструктуры и жизнедеятельности населения Республики Беларусь при возникновении военной угрозы и в военное время.

Важнейшими задачами территориальной обороны являются:

охрана и оборона объектов;

выполнение отдельных боевых задач совместно с соединениями и воинскими частями Вооруженных Сил при отражении акта вооруженной агрессии;

борьба с десантно-диверсионными силами и незаконными вооруженными формированиями;

ведение вооруженной борьбы на временно оккупированной противником территории;

участие в усилении охраны участков Государственной границы Республики Беларусь;

участие в ликвидации последствий применения противником оружия;

участие в выполнении мероприятий по обеспечению поддержания режима военного положения и других мероприятий по обороне Республики Беларусь.

Где живут, там и воюют

"Территориалы" выполняют боевые задачи на той же местности, где они живут, их обеспечение возлагается на местные органы власти.

Предполагается, что система территориальной обороны не влечет значительного расходования средств и является наиболее экономичным способом поддержания обороноспособности государства.

Общее руководство территориальной обороной осуществляет президент Республики Беларусь — Главнокомандующий Вооруженными Силами.

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