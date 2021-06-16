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БТ могут лишить права транслировать Олимпиаду в Токио
Источник материала: Партизан
Александр Опейкин, исполнительный директор Беларусского фонда спортивной солидарности, сообщил о возможном лишении БТРК телевизионных прав на вещание ОИ в Токио.
«Белтелерадиокомпания должна быть лишена прав на показ Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Думаю, причины объяснять не стоит.
Соответствующие требование с полным правовым обоснованием и со ссылкой на резолюцию Европарламента было направлено в Международный олимпийский комитет.
Позиция Фонда спортивной солидарности по этому вопросу была и будет однозначной: любителям захватов самолетов, пыток и убийств нет места в международном спорте.
В ближайшее время выйдет обращение Фонда с призывом поддержать кампанию по исключению БТ из списков вещателей олимпийских соревнований», – написал Опейкин в своем Instagtam.
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Александр Опейкин, исполнительный директор Беларусского фонда спортивной солидарности, сообщил о возможном лишении БТРК телевизионных прав на вещание ОИ в Токио.
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