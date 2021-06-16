Нелегалами из Беларуси займется Генпрокуратура Литвы

"Уже несколько недель границу незаконно пересекают прибывающие из третьих стран, мы видим признаки того, что это могут делать организованно. Мы не можем терпимо относиться к подобным вещам, поэтому обратились в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование", – отметила глава МВД.





delfi.lt . По данным министерства, с начала этого года были задержаны 392 гражданина третьих стран, которые незаконно пересекли границу Литвы с Беларусью. Только с 1 по 16 июня этого года незаконно границу пересекли 204 мигранта, пишет





При этом за весь 2018 год литовские пограничники задержали 104 иностранца, которые пытались нелегально попасть из Беларуси в Литву. В 2019 году таковых было 46, а в 2020 году — 81 человек.





Сейчас на участке границы с Беларусью усилена охрана, пограничникам помогает Служба общественной безопасности, стрелки, осуществляется сотрудничество с коллегами в Латвии, Польше.





На этот участок границы также командированы пограничники из других подразделений, выделены дополнительные технические ресурсы. Полиция помогает в охране на Девянишской петле.





На этой неделе в Центре регистрации беженцев в Пабраде был оборудован палаточный городок для нелегальных мигрантов. Эту инфраструктуру предоставила армия Литвы. В нем 80 мест предназначено для изоляции по причине карантина, и еще 270 - для расселения. Палаточный лагерь начал действовать на этой неделе.





в минском аэропорту приземлился рейс из Багдада . Это «Боинг-777», способный перевозить до 550 пассажиров. Тем временем как раз сейчас. Это «Боинг-777», способный перевозить до 550 пассажиров.



