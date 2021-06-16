Источник материала: UDF

Если ваша пресс-конференция не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать pic.twitter.com/hCbO6L98pG — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 14, 2021

Ситуация следующая pic.twitter.com/V5EbW99cQU — Чай з варэннем (@belteanews) June 14, 2021

А почему бы не отправить Протасевича с туром по городам? Выступления в трудовых коллективах, на дне города, свадьбы, корпоративы.. — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 14, 2021

Ждать ли Романа на предстоящих Дожинках в Шумилино Витебской области ? — Gypsуnkov (@gypsynkov) June 14, 2021

Твит по теме @sovbeztwiby Воскресенского выпускают из тюрьмы, он несет очевидный бред, все: "Ну и негодяй ты, Юра, тьфу на тебя". Протасевич делает всё то же самое, все: "Бедный Рома, заставили, герой" Совбез Твибая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не удивлюсь, если Протасевич станет ведущим Славянского базара» Соцсети о брифинге с задержанным Протасевичем.

14 июня МИД Беларуси провел брифинг с участием силовиков об инциденте с самолетом Ryanair. На встречу также пригласили Романа Протасевича, который снова негативно высказался об оппозиции. Ранее этот задержанный экс-редактор экстремистского телеграм-канала дал интервью ОНТ.Как отреагировали на брифинг и участие в Протасевича в соцсетях?