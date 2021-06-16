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«Не удивлюсь, если Протасевич станет ведущим Славянского базара»
Источник материала: UDF14 июня МИД Беларуси провел брифинг с участием силовиков об инциденте с самолетом Ryanair. На встречу также пригласили Романа Протасевича, который снова негативно высказался об оппозиции. Ранее этот задержанный экс-редактор экстремистского телеграм-канала дал интервью ОНТ.
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Соцсети о брифинге с задержанным Протасевичем.
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