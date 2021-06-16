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«Не удивлюсь, если Протасевич станет ведущим Славянского базара»

16.06.2021 14:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

14 июня МИД Беларуси провел брифинг с участием силовиков об инциденте с самолетом Ryanair. На встречу также пригласили Романа Протасевича, который снова негативно высказался об оппозиции. Ранее этот задержанный экс-редактор экстремистского телеграм-канала дал интервью ОНТ.

Как отреагировали на брифинг и участие в Протасевича в соцсетях?











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«Не удивлюсь, если Протасевич станет ведущим Славянского базара»
Совбез Твибая @sovbeztwiby
Воскресенского выпускают из тюрьмы, он несет очевидный бред, все: "Ну и негодяй ты, Юра, тьфу на тебя". Протасевич делает всё то же самое, все: "Бедный Рома, заставили, герой"

 
 
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Соцсети о брифинге с задержанным Протасевичем.
 
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