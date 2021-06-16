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Лига чемпионов. Стало известно, с кем сыграет «Шахтер», если пройдет первый раунд квалификации

16.06.2021 14:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.

Лига чемпионов. Стало известно, с кем сыграет «Шахтер», если пройдет первый раунд квалификации

Если солигорский «Шахтер» успешно выступит в противостоянии с болгарским «Лудогорцем», то сыграет далее с победителем пары «Шкендия» (Македония) — «Мура» (Словения).

Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.

 

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Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.
 
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