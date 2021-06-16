Лига чемпионов. Стало известно, с кем сыграет «Шахтер», если пройдет первый раунд квалификации

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.





Если солигорский «Шахтер» успешно выступит в противостоянии с болгарским «Лудогорцем» , то сыграет далее с победителем пары «Шкендия» (Македония) — «Мура» (Словения).

Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.