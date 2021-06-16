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Лига чемпионов. Стало известно, с кем сыграет «Шахтер», если пройдет первый раунд квалификации
Источник материала: Навiны
Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.
Если солигорский «Шахтер» успешно выступит в
Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.
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Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.
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