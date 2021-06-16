Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правильно, но нереально": Уралов об обращении СК Беларуси к Дурову

История с обращением белорусских силовых органов к основателю Telegram "правильная по форме, но абсолютно нереальная и вряд ли достижимая в плане эффекта", рассуждает эксперт и объясняет причины.

СК Беларуси направил письмо основателю Telegram Павлу Дурову >>

"Telegram является саморегулирующейся системой, как и большинство соцсетей, и даже если Павел Дуров пойдет навстречу и заблокирует что-то по решению суда или еще почему-то, то пользователи в общем-то создадут новые каналы и аудитория точно также перетечет в них, и это будет вопросом нескольких недель. "Играть в длинную" никто, конечно, не будет и реагировать постоянно на эти обращения", ― полагает Уралов.

По мнению эксперта, белорусским властям необходимо более четко улавливать, как работают современные медиа, и "бороться не с инструментами, а за повестку дня".

"Для того, чтобы деструктивные каналы не влияли на общество, нужно, во-первых, искоренять причины раскола общества, а во-вторых, профессионально работать с повесткой. Но это находится не в компетенции силовых органов, и к сожалению, как мы видим, белорусский кризис разрешается руками силовиков, хотя должен решаться комплексно и с помощью других инструментов", ― рассуждает Уралов.

Конкретно по этой инициативе (обращению СК к Дурову),"может быть, даже пойдут навстречу и даже что-то заблокируют, но кардинально на ситуацию это не повлияет, потому что социальная среда в интернете живет по другим законам", резюмирует Уралов.

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