От фермы до кафе: минские школьники охотно трудоустраиваются на лето

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Летние каникулы как возможность подработать. В Беларуси более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся. На выбор школьников и студентов есть более пяти тысяч вакансий как в столице, так и в регионах, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

На ближайшие две недели эти школьники – «рабочие зеленого строительства». Благоустраивают территорию школы, высаживают цветы, пропалывают, обрезают кустарник. Работа ответственная, для многих знакомая.

Девочки работают в кабинете, с виду все напоминает урок труда. Только свои изделия юные швеи не заберут с собой, а оставят в школе. Полотенца, салфетки отправятся в столовую. Декоративные подушки весь учебный год будут дарить победителям конкурсов. Взамен за свой труд каждая получит первую в жизни зарплату.

«Мне сказали, что можно найти подработку на лето. Я решила, почему бы и нет, заработаю себе на карманные расходы», – говорит школьница Анна Каленик.

За две недели – около ста долларов. Опыт и навыки – неважны, всему научат на месте. Подобрать подходящую вакансию можно на сайте Комитета по труду и занятости. Вариантов масса: от сферы торговли и общепита до лесхозов и фермерских хозяйств.

«На сегодняшний день более 914 вакансий заявлено по городу Минску. Наниматели предлагают такие вакансии, как почтальон, член бригады ресторана быстрого обслуживания. В основном это неквалифицированный труд, так как есть перечень легких видов работ, утвержденный Министерством труда, на которые разрешается брать несовершеннолетних детей», – отметила главный специалист Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Силистровская.

По закону работать с 14 лет можно только с письменного согласия одного из родителей и не дольше четырех с половиной часов в день. Современных подростков это не останавливает. Арсений подрабатывает уже второе лето подряд. Говорит, что не хочет бездельничать все каникулы.

«Мы хотим иметь независимость от родителей, мы взрослеем чуть быстрее и хотим иметь свои собственные деньги, чтобы тратить их на свои нужды, поэтому и хотим зарабатывать», – поясняет школьник Арсений Антоненко.

В этом году только в Минске планируют трудоустроить больше 4,5 тысяч детей. Причем не только летом. На работу школьников берут в любое свободное от учебы время с марта по ноябрь.

«Некоторые начинают записываться уже после Нового года, заведомо понимая, что мест не настолько много. А желающих очень много. Поэтому с февраля дети начинают звонить и записываться на тот период времени, который им удобен», – отмечает директор Центра технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска Ирина Бетлей.

При обращении в службу занятости ребенку необходимо иметь при себе паспорт и справку с места учебы. При трудоустройстве к нанимателю надо оформить медицинский документ и трудовую книжку, которая останется на всю жизнь.

Заработать свои деньги могут и белорусские студенты. Заявки на трудоустройство подали более 21 тысячи человек.