|
От фермы до кафе: минские школьники охотно трудоустраиваются на лето
16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Летние каникулы как возможность подработать. В Беларуси более 300 организаций готовы трудоустроить учащихся. На выбор школьников и студентов есть более пяти тысяч вакансий как в столице, так и в регионах, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.
На ближайшие две недели эти школьники – «рабочие зеленого строительства». Благоустраивают территорию школы, высаживают цветы, пропалывают, обрезают кустарник. Работа ответственная, для многих знакомая.
Девочки работают в кабинете, с виду все напоминает урок труда. Только свои изделия юные швеи не заберут с собой, а оставят в школе. Полотенца, салфетки отправятся в столовую. Декоративные подушки весь учебный год будут дарить победителям конкурсов. Взамен за свой труд каждая получит первую в жизни зарплату.
За две недели – около ста долларов. Опыт и навыки – неважны, всему научат на месте. Подобрать подходящую вакансию можно на сайте Комитета по труду и занятости. Вариантов масса: от сферы торговли и общепита до лесхозов и фермерских хозяйств.
«На сегодняшний день более 914 вакансий заявлено по городу Минску. Наниматели предлагают такие вакансии, как почтальон, член бригады ресторана быстрого обслуживания. В основном это неквалифицированный труд, так как есть перечень легких видов работ, утвержденный Министерством труда, на которые разрешается брать несовершеннолетних детей», – отметила главный специалист Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Наталья Силистровская.
По закону работать с 14 лет можно только с письменного согласия одного из родителей и не дольше четырех с половиной часов в день. Современных подростков это не останавливает. Арсений подрабатывает уже второе лето подряд. Говорит, что не хочет бездельничать все каникулы.
«Мы хотим иметь независимость от родителей, мы взрослеем чуть быстрее и хотим иметь свои собственные деньги, чтобы тратить их на свои нужды, поэтому и хотим зарабатывать», – поясняет школьник Арсений Антоненко.
В этом году только в Минске планируют трудоустроить больше 4,5 тысяч детей. Причем не только летом. На работу школьников берут в любое свободное от учебы время с марта по ноябрь.
При обращении в службу занятости ребенку необходимо иметь при себе паспорт и справку с места учебы. При трудоустройстве к нанимателю надо оформить медицинский документ и трудовую книжку, которая останется на всю жизнь.
Заработать свои деньги могут и белорусские студенты. Заявки на трудоустройство подали более 21 тысячи человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За две недели можно заработать около ста долларов, всему научат на месте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)