







Письмо об этом уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак прислал на имя главы Католической церкви в Беларуси Казимира Великосельца.





Утреннее богослужение должно пройти 3 июля - "в память об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и посвященное Дню Независимости Беларуси", пишет ТГ-канал rerumnovarum.





Отмечается, что данная акция пройдет в рамках "республиканского плана мероприятий по празднованию Года народного единства". План утвержден соответствующим постановлением Совмина.





Католическая церковь отреагировала на это предложение.





"Если будет такая возможность, то просим добавить в общую молитву верующих во время любой святой мессы 3 июля призыв о единстве и покое в нашей стране, а также призыв о том, чтобы принимаемые сегодня решения в XXI веке не вели к тому ужасу, который имел место в ХХ веке", - сообщил нотариус курии Минско-Могилевской архиепархии ксендз Роман Страшко.