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Директор спецслужбы Литвы: в ближайшем будущем могут быть процессы, и мы увидим Беларусь неотъемлемой частью РФ
Источник материала: Навiны
Между Беларусью и Россией наблюдается процесс все более глубокой интеграции в единое государство, заявил директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.
«Беларусь уже глубоко интегрирована в Россию — военные структуры обучены и работают по российским стандартам, экономическая и финансовая зависимость очень высоки, — заявил он в опубликованном 16 июня интервью порталу
«Таким образом, мы наблюдаем все более глубокую интеграцию в единое государство. Я бы совсем не удивился, если в ближайшем будущем произошли бы определенные процессы, и мы увидели бы Беларусь просто неотъемлемой частью России. Для Литвы это будет означать, что у нас появится граница с Россией. Условная буферная зона просто исчезнет», — отметил глава литовской спецслужбы.
На вопрос, какие потенциальные риски несут в себе предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2021», директор ДГБ ответил, что эти маневры являются «серьезной головной болью» не только для Литвы, но и для всех ее союзников.
«Хотя эти учения заявлены как оборонительные, мы видим подготовку к наступательным операциям. Беларусь вовлечена в это. Риски очень серьезные, и мы, и союзники будем внимательно следить за ситуацией, чтобы избежать провокаций на границе и тому подобного», — сказал Яунишкис.
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Директор спецслужбы Литвы: в ближайшем будущем могут быть процессы, и мы увидим Беларусь неотъемлемой частью РФ
Между Беларусью и Россией наблюдается процесс все более глубокой интеграции в единое государство, заявил директор Департамента государственной безопасности...
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