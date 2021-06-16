Меган Маркл набралась смелости и собирается приехать в Британию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл готовится к первому выходу после рождения второго ребенка : интересно, что выбор мятежницы пал на поездку в Британию.

Маркл снова стала мамой 4 июня и сразу же ушла в декрет. Мятежница погрузилась в семейные хлопоты и воспитание ребенка. Однако стало известно, что в скором времени экс-актриса планирует оставить малышку Лилибет ради важного мероприятия в Лондоне.

1 июля в Британии состоится торжественное открытие памятника принцессы Дианы, которое приурочили к 60-летию "народной принцессы". И именно это торжество планирует посетить Маркл.

Инсайдерам удалось выяснить, что Меган хочет совместить приятное с полезным: совершить фееричное возвращение и поддержать принца Гарри на встрече с родными.

Герцогиня осознает, что Гарри было непросто в одиночестве на похоронах дедушки и она не хочет, чтобы это повторилось.

Ранее принц Гарри обратился за помощью к Кейт Миддлтон в надежде на примирение с королевской семьей.

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