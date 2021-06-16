Выспаться и никакой валерьянки – рецепты от страха перед ЦТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Возле корпусов химфака и юрфака БГУ, где организованы пункты тестирования, вчерашние школьники начали собираться задолго до начала экзамена. "Вычислить" в толпе абитуриента просто – белая рубашка и блузка, строгий пиджак, никаких лишних вещей - в руках только паспорт и пропуск.

Заметно, что молодые люди волнуются. Как справиться с тревогой и стрессом? Что нужно делать, чтобы чувствовать себя увереннее? Корреспондент Sputnik перед началом тестирования поинтересовался у молодых людей их настроением и "рецептами" борьбы с паникой. Ребята также рассказали, кем они хотят стать и почему выбрали именно белорусский язык.

Все абитуриенты, с которыми удалось побеседовать, сдавали репетиционное тестирование. Оно началось еще осенью и проходило в три этапа. Говорят, что РТ дает возможность прочувствовать обстановку экзамена, оценить свой уровень знаний, понять структуру ЦТ и узнать технические моменты. Тогда волнение сходит на нет.

Не зацикливаться на предмете

Стефания из Минска поступает в БГУ, хочет стать психологом. С выбором профессии определилась уже два года назад. Занималась с репетиторами по всем трем предметам, которые планирует сдавать, - белорусскому, английскому и истории Беларуси. Пришла сегодня на ЦТ, так как белорусский для нее проще.

© Sputnik / Виктор Толочко Стефания еще два года назад решила, кем хочет быть

"Немного, конечно, волнуюсь. Как справиться с тревогой? Для начала, за день, нужно очень хорошо выспаться, прогуляться, не зацикливаться на предмете", - утверждает она. Вчера, перед экзаменом, уже не занималась – считает, что это бесполезно.

"Главное – расслабиться и глубоко дышать. Никакой валерьянки и успокоительных перед тестированием. Глицин надо пить", - советует девушка. Она уверена, что, когда зайдет в аудиторию, возьмет бланк с заданиями, от всего абстрагируется, и остатки волнений исчезнут.

Никаких монеток под пятку!

А вот у Романа победить стресс никак не получается. "Как провел вчера день? Да вчера уже волновался. Отдыхать не мог, продолжал готовиться. Из-за переживаний совсем не выспался", - рассказывает он.

© Sputnik / Виктор Толочко Роман не верит в приметы, а накануне экзамена он продолжал готовиться

Роман добавляет, что ни в какие приметы перед экзаменом не верит. "Никаких монеток под пятку! Учебник на ночь под подушку не клал. Только собственные знания", - уверен абитуриент.

Роман поступает в БГУ на химфак. Планирует заниматься фармацевтикой. Будет сдавать еще ЦТ по химии, математике и, на всякий случай, - по английскому.

"То и дело берешь в руки учебники"

Анастасия неразговорчива – очень сильно волнуется. Инга, ее мама, пришла с ней, чтобы поддержать дочь. Будет ждать окончания тестирования. Анастасия мечтает получить фундаментальное гуманитарное образование - поступает в БГУ на факультет философии социальных наук.

© Sputnik / Виктор Толочко Некоторые родители составляют абитуриентам компанию: поддержать перед экзаменом

Говорит, что, хотя психологи советуют не заниматься в последний день перед ЦТ, так не получается. "Ходишь, нервничаешь, то и дело берешь в руки учебники", - делится она.

Инга добавляет, что дочь пришла сдавать белорусский на всякий случай, как запасной вариант. "Вдруг лучше получится, чем русский, его тоже будем сдавать. Сегодня это резервный предмет. Как бы репетиция, чтобы прочувствовать обстановку", - поясняет она.

Инга считает, что лучший рецепт успокоения перед экзаменом - посидеть вечером дома и пообщаться с близкими. "И в соцсети дочь заходила, хотя это не рекомендуют. А что здесь такого? Переключаешься, отвлекаешься и успокаиваешься. Занимаешься привычными вещами", - уверена Инга.

Сильная закалка

Среди собравшихся в университетском дворике внимание привлекла небольшая группа молодых людей – они шутили между собой и смеялись. Выяснилось, что все четверо – выпускники Минского государственного областного лицея. Утверждают, что не волнуются вообще.

© Sputnik / Виктор Толочко Алексей, Татьяна, Александра и Юлия - выпускники Минского государственного областного лицея

Алексей приехал в Минск из Березино, Татьяна – из Минского района, Александра – из Крупского, Юлия – из Марьиной Горки. Обучаясь в лицее, в столице уже два года живут самостоятельно, без родителей.

"Мы абсолютно спокойны. Ведь выбор небогат – либо волноваться, либо нет. Лучше - нет. Тогда не забудешь ничего с перепугу", - шутит Татьяна.

Алексей добавляет, что все они прошли очень сильную закалку. "Мы в лицее учились – нам уже ничего не страшно. Это была такая подготовка – словами не передать", - добавляет Алексей.

Он отмечает, что никаких рецептов спокойствия дать не может. "Конечно же, никаких успокоительных. Я сдавал все три этапа РТ, уже привык. Выпускные экзамены позади. Из зоны комфорта давно вышел и в тонусе", - рассказывает молодой человек.

Готовились вчера вместе, но не допоздна. Посидели днем, полистали учебники.

Алексей также сообщает, почему он выбрал на ЦТ именно белорусский язык. "Я – патриот. В перспективе хочу и в повседневном быту разговаривать только на белорусском. Мне он нравится. Очень красивый язык", - утверждает он.

А вот Юлия не сразу определилась с выбором предмета. "Сначала готовилась к русскому, думала, что не знаю белорусский. Но когда начала учить русский, поняла, что его я тоже не знаю. И выбрала то, куда легла душа. Просто сердце подсказало, что надо идти, вот и пошла", - улыбается Юлия.

Алексей, Александра и Юлия идут на геофак БГУ, а Татьяна - на физико-математический. Она будет программистом.

"Со специальностью пока не определился. Можно быть экологом, геодезистом, геологом. Привлекают будущие командировки. Геодезистов, например, могут отправить в Россию, в Антарктиду. Не здесь же нефть искать. Хотя, кто ищет, тот всегда найдет", - шутит он.

Все четверо каждую субботу в течение двух лет посещали факультативы по каждому из трех предметов, которые будут сдавать на ЦТ. Это – география, математика, язык, а для физмата – вместо географии – физика.

Можно было бы выбрать четвертый для подстраховки, но молодые люди утверждают, что они очень уверены в себе.

Читайте также: