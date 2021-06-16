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Всегда в теме: главная газета Беларуси отмечает 30-летие
16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Юбилей главного печатного издания Беларуси. 30 лет назад вышел первый номер газеты «Республика», информирует телеканал «МИР 24».
Политика, экономика, общество, культура, спорт – все сферы на полосах издания. Здесь последние новости и интересные спикеры.
Газета «Республика» внесена в золотой фонд СНГ. Она существует в печатном виде. Также у нее есть свой сайт. В день виртуальные страницы листают около 300 тысяч пользователей.
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Газета «Республика» внесена в золотой фонд СНГ. Также у нее есть свой сайт.
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