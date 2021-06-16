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Всегда в теме: главная газета Беларуси отмечает 30-летие

16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юбилей главного печатного издания Беларуси. 30 лет назад вышел первый номер газеты «Республика», информирует телеканал «МИР 24».

Политика, экономика, общество, культура, спорт – все сферы на полосах издания. Здесь последние новости и интересные спикеры.

«Газета уникальная, поскольку газета – ровесник независимой Беларуси. 30 лет для современного СМИ – достаточно серьезный возраст. И несмотря на то что у нас есть газеты, которые уже отмечали свой юбилей вековой, тем не менее сейчас, когда СМИ рождаются и исчезают с такой динамикой, 30 лет – это серьезный срок, это признание», – отмечает министр информации Республики Беларусь Владимир Перцов.

Газета «Республика» внесена в золотой фонд СНГ. Она существует в печатном виде. Также у нее есть свой сайт. В день виртуальные страницы листают около 300 тысяч пользователей.



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Газета «Республика» внесена в золотой фонд СНГ. Также у нее есть свой сайт.
 
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