ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первое рукопожатие Путина и Байдена. И пять пунктов Тихановской

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В Женеве начался очный саммит Россия–США.

После 14 часов по Минску президент Швейцарии Ги Пармелен встретил Владимира Путина и Джо Байдена у главного входа виллы Ла-Гранж.

После церемонии совместного фотографирования Пармелен поприветствовал стороны «в городе мира», выразил надежду, что диалог пройдет плодотворно «на благо ваших стран и всего мира», и пожелал удачи на трех языках – французском, английском и русском.

Путин и Байден пожали друг другу руки – отметим, они впервые встречаются лично как два президента.

Перед тем, как журналисты покинули зал переговоров, Путин поблагодарил Байдена за инициативу провести переговоры. Когда беседа президентов началась, прямой эфир завершился.

Как сообщает «Медуза», ожидается, что в течение примерно пяти часов Путин и Байден  проведут три раунда переговоров в узком и расширенном составе. Затем политические лидеры США и России  дадут отдельные пресс-конференции.

Кстати, накануне этой встречи Светлана Тихановская направила в Белый дом позицию демократических сил по ситуации в Беларуси. В документе 5 основных пунктов:

– Лукашенко – нелегитимен и должен уйти

– Выборы президента Беларуси должны пройти в 2021 году

– Протест в Беларуси – не геополитический

– Вместо поддержки режима Россия еще может стать частью решения кризиса в Беларуси

– Независимость и суверенитет Беларуси не могут быть предметом торга.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
От фермы до кафе: минские школьники охотно трудоустраиваются на лето
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by