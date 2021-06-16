Первое рукопожатие Путина и Байдена. И пять пунктов Тихановской

Источник материала: Салiдарнасць

В Женеве начался очный саммит Россия–США.

После 14 часов по Минску президент Швейцарии Ги Пармелен встретил Владимира Путина и Джо Байдена у главного входа виллы Ла-Гранж.

После церемонии совместного фотографирования Пармелен поприветствовал стороны «в городе мира», выразил надежду, что диалог пройдет плодотворно «на благо ваших стран и всего мира», и пожелал удачи на трех языках – французском, английском и русском.

Путин и Байден пожали друг другу руки – отметим, они впервые встречаются лично как два президента.

Перед тем, как журналисты покинули зал переговоров, Путин поблагодарил Байдена за инициативу провести переговоры. Когда беседа президентов началась, прямой эфир завершился.

Как сообщает «Медуза», ожидается, что в течение примерно пяти часов Путин и Байден проведут три раунда переговоров в узком и расширенном составе. Затем политические лидеры США и России дадут отдельные пресс-конференции.

Кстати, накануне этой встречи Светлана Тихановская направила в Белый дом позицию демократических сил по ситуации в Беларуси. В документе 5 основных пунктов:

– Лукашенко – нелегитимен и должен уйти

– Выборы президента Беларуси должны пройти в 2021 году

– Протест в Беларуси – не геополитический

– Вместо поддержки режима Россия еще может стать частью решения кризиса в Беларуси

– Независимость и суверенитет Беларуси не могут быть предметом торга.