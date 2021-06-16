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Она все еще нас убивает: на Гомельщине зафиксирован высокий уровень радиации в грибах

16.06.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомельской области в мае проверили 273 пробы продуктов на содержание цезия-137.


Исследования проводили подразделения радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Об этом сообщает Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

178 проб из них — из частного сектора. Превышение радионуклидов было выявлено в двух случаях: в пробе свежих грибов из деревни Вербовичи в Наровлянском районе, а также в пробе белых сушеных грибов из деревни Белая в Мозырском районе. 

В первом случае содержание цезия-137 составило 607 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг, во втором — 5237 Бк/кг при допустимом уровне в сушеных грибах 2500 Бк/кг.

Кроме того, были проведены исследования 68 проб воды на содержание цезия-137, а также 32 пробы пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90 — превышений не установлено.

В 95 пробах, взятых из государственного сектора, превышения радионуклидов также обнаружено не было.
 
 
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В Гомельской области в мае проверили 273 пробы продуктов на содержание цезия-137.
 
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