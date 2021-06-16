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Встреча на вилле: появились первые фото Байдена и Путина из Женевы
Источник материала: Партизан
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за последние три года.
источник фото:
Как ожидается, переговоры двух лидеров займут около четырех-пяти часов и будут проходить как в узком, так и в расширенном формате.
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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за...
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