ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Встреча на вилле: появились первые фото Байдена и Путина из Женевы

16.06.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за последние три года.
1 из 7

источник фото: gazeta.ru

Как ожидается, переговоры двух лидеров займут около четырех-пяти часов и будут проходить как в узком, так и в расширенном формате. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин впервые встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве, дав старт российско-американскому саммиту — первому за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Меган Маркл набралась смелости и собирается приехать в Британию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by