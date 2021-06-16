Об этом сообщает МВД.





"Оперативники ГУБОПиК вычислили 44-летнего жителя столицы, который передавал идентификационные сведения о госслужащих в экстремистский телеграм-канал", - утверждается в сообщении.





По информации МВД, мужчина работал ведущим специалистом по экономической безопасности одного из коммерческих банков, а ранее служил в правоохранительных органах.





"Перед увольнением минчанин забрал справочную информацию о представителях органов прокуратуры, подразделений ГКСЭ, ДФР, СК и гражданских организаций.





В материалах для служебного пользования содержались ФИО сотрудников, их адреса проживания, название должностей, специальных званий, номера служебных и личных мобильных телефонов.





Все это публиковалось в открытом доступе на деструктивных интернет-ресурсах", - утверждают в МВД.





Возбуждено уголовное дело за "разжигание социальной вражды или розни, совершенное группой лиц".





Задержанный находится в ИВС.