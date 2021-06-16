Сколько сейчас зарабатывают в белорусских ИТ-компаниях?

Руководители ИТ-компаний бьют тревогу: в стране остается все меньше квалифицированных кадров.





В мае 2021 года Belarus IT Companies Club (BICC) провел опрос, чтобы узнать текущий уровень и структуру заработной платы сотрудников отделов продаж в ИТ-компаниях. В опросе приняли участие 82 участника. 91% компаний, в которых работают респонденты, ориентируются на экспорт ИТ-услуг.

В отделах продаж в ИТ-компаниях Беларуси, как правило, работают молодые люди в возрасте 25-35 лет. Женщин в сфере продаж несколько больше, чем мужчин — 56% и 44% соответственно.

Знание английского в работе Sales Manager экспортно ориентированной компании обязательно, поэтому почти все (85%) владеют английским языком на уровне Upper Intermediate и выше. 11% оценивают свой уровень, как Intermediate, а о начальном уровне владения иностранным языком или его полном отсутствии заявили только 2% респондентов.

Более половины имеют опыт работы от трех лет, многие работали в продажах и до того, как пришли в ИТ-отрасль. Чуть больше половины (53%) работают на одном месте до двух лет, а тех, кто остается в одной компании более пяти лет, только 10%.

Что касается общего размера ежемесячной заработной платы после налогов, 64% респондентов зарабатывают более 1000 долларов, при этом 44% от общей выборки — более 2000. Около трети (28%) получают от 500 до 1000 долларов и 8% зарабатывают менее 500 долларов.

По сравнению с данными 2019—2020 гг. выросла доля окладов свыше 1000 долларов в месяц, а вот система начисления бонусов не изменилась: как правило, менеджер по продажам получает 3-5% от общей суммы сделки.

В вопросе начисления зарплаты важен опыт работы в этой сфере. Так, 37% участников с опытом работы 3-5 лет зарабатывают 2000+ долларов в месяц, по 18% респондентов указали зарплаты в диапазонах 500—700, 700—1000 и 1000—1500 долларов в месяц.

Участникам опроса предложили также ответить на вопрос о релокации. 42% респондентов планируют уехать за рубеж в течение года-двух, 7% указали, что уже релоцировались. Решения оставаться в Беларуси придерживаются 38% специалистов, 13% затрудняются ответить на этот вопрос.

«Работу предлагать только с релокацией»

Что касается непосредственно разработчиков, у них зарплаты значительно выше.

На сайте jobs.dev.by senior (опытный разработчик, эксперт) с хорошим знанием английского языка может найти предложения от 3000 до 7000 долларов, middle (разработчик среднего уровня) — от 1500 до 3500 долларов, junior (младшие разработчики) могут рассчитывать на сумму от 500 до 1500 долларов.

Однако эксперты бьют тревогу: ситуация с кадрами в Беларуси в настоящее время складывается катастрофическая — все руководители отмечают усиливающийся дефицит разработчиков и рост зарплат.

Нанять опытных специалистов белорусским компаниям всё сложнее — сказываются последствия пандемии (реализуются проекты 2021 года и отложенные проекты 2020 года), а также политическая ситуация в стране, вследствие которой из страны уезжают самые квалифицированные кадры.

Компаниям трудно закрыть свои вакансии здесь, внутри страны. При приеме на работе кандидаты говорят, что предложение им интересно только с релокацией.

В стране наблюдается огромный перекос спроса и предложения на рынке труда в ИТ-сфере.

При этом факультет компьютерных систем и сетей БГУИР — кузница кадров для белорусского ИТ-сектора — в этом году наберет на 120 студентов меньше. По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Касперовича, в министерстве «следуют тем индикаторам, которые поступают с рынка труда».

Чиновники считают, что дополнительной потребности в айтишниках нет. «Есть понятие насыщения рынка. И бесконечно готовить специалистов, которые решали бы схожий круг задач, не имеет смысла», — заявил Касперович во время пресс-конференции в начале июня.

По его мнению, в Беларуси необходимы «специалисты межпредметного характера, которые могут интегрировать знания из разных областей. Например, медицина и ИТ, промышленность и ИТ, педагогика и ИТ. Видим именно таких сегодня специалистов», — пояснил чиновник.

11 июня Александр Лукашенко на совещании по вопросам регулирования хозяйственной деятельности в очередной раз нелестно высказался про айтишников и ИП.

«Мы создавали ИТ-парк: ах, надо, ах, хорошо! Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает там. Мы смогли, оттолкнувшись от них, иметь айтишников по всей стране. Они уже и на производстве, и в Министерстве обороны, и в Академии наук. Но мы многие процессы там упустили. И что мы получили? Самые продвинутые вроде бы, самые богатенькие и обеспеченные. Где они оказались?» — приводит его слова телеграм-канал «Пул Первого».

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