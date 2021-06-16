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Водитель «Опеля» погиб после столкновения с фурой на МКАД
Источник материала: Навiны
Утром 16 июня на МКАД случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Опель» и фуры.
По предварительной информации столичной ГАИ, легковушка с 25-летним водителем за рулем ехала по внутреннему кольцу МКАД и на 18-м км столкнулась с двигавшимся впереди автопоездом. Водитель скончался на месте от полученных травм.
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Утром 16 июня на МКАД случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Опель» и фуры.
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