Водитель «Опеля» погиб после столкновения с фурой на МКАД

Утром 16 июня на МКАД случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Опель» и фуры.





По предварительной информации столичной ГАИ, легковушка с 25-летним водителем за рулем ехала по внутреннему кольцу МКАД и на 18-м км столкнулась с двигавшимся впереди автопоездом. Водитель скончался на месте от полученных травм.