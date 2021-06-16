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Водитель «Опеля» погиб после столкновения с фурой на МКАД

16.06.2021 16:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 16 июня на МКАД случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Опель» и фуры.

Водитель «Опеля» погиб после столкновения с фурой на МКАД

По предварительной информации столичной ГАИ, легковушка с 25-летним водителем за рулем ехала по внутреннему кольцу МКАД и на 18-м км столкнулась с двигавшимся впереди автопоездом. Водитель скончался на месте от полученных травм.

 
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Утром 16 июня на МКАД случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Опель» и фуры.
 
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