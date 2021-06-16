Девушка вернулась из роддома, и поняла, что взяла чужого ребенка

Источник материала: ОНТ

Малазийский интернет-предприниматель Сити Джамумалл недавно стала мамой и столкнулась с неприятной проблемой – они с мужем принесла домой новорожденного сына, но скоро поняли, что забрали из роддома чужого ребенка, пишет ridus.ru .

Когда супруги посмотрели на именную бирку на руке ребенка, где было написано имя другой женщины и другая дата рождения, они поняли, что мальчик – не их сын и сразу же связались с больницей в Шах-Аламе.

Сити поехала в роддом вместе с мужем и тестем – она надеялась, что сможет вернуть младенца матери и забрать своего сына. По прибытии в больницу семья подтвердила, что детей поменяли, и сотрудники связались с другой матерью – оказалось, что она была еще в роддоме. Женщина призналась, что она с мужем тоже не проверила имя на бирке сына и не знала, что детей случайно поменяли.

Дело успешно разрешили, женщины снова обменялись детьми – мальчики вернулись в свои семьи.









Фото: facebook.com

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