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Девушка вернулась из роддома, и поняла, что взяла чужого ребенка

16.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка вернулась из роддома, и поняла, что взяла чужого ребенка

Малазийский интернет-предприниматель Сити Джамумалл недавно стала мамой и столкнулась с неприятной проблемой – они с мужем принесла домой новорожденного сына, но скоро поняли, что забрали из роддома чужого ребенка, пишет ridus.ru.

Когда супруги посмотрели на именную бирку на руке ребенка, где было написано имя другой женщины и другая дата рождения, они поняли, что мальчик – не их сын и сразу же связались с больницей в Шах-Аламе.

Сити поехала в роддом вместе с мужем и тестем – она надеялась, что сможет вернуть младенца матери и забрать своего сына. По прибытии в больницу семья подтвердила, что детей поменяли, и сотрудники связались с другой матерью – оказалось, что она была еще в роддоме. Женщина призналась, что она с мужем тоже не проверила имя на бирке сына и не знала, что детей случайно поменяли.

Дело успешно разрешили, женщины снова обменялись детьми – мальчики вернулись в свои семьи.



Фото: facebook.com

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Малазийский интернет-предприниматель Сити Джамумалл недавно стала мамой и столкнулась с неприятной проблемой – они с мужем принесла домой новорожденного сына,...
 
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