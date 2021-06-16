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За «слив» персональных данных задержан сотрудник банка

16.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За «слив» персональных данных задержан сотрудник банка

Правоохранители вычислили 44-летнего жителя Минска, передававшего персональные данные о госслужащих в экстремистский Telegram-канал. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Мужчина на момент задержания занимал должность ведущего специалиста по экономической безопасности в одном из коммерческих банков столицы. До этого он работал в правоохранительных органах Беларуси. Минчанин перед увольнением забрал справочные сведения о представителях подразделений Госкомитета судебных экспертиз, органов прокуратуры, Следственного комитета, Департамента финансовых расследований и гражданских организаций. Там содержались имена сотрудников, адреса их проживания, их звания, название должностей, номера личных и служебных телефонов.

Фигурант сейчас находится в ИВС и проверяется на причастность к с иным преступлениям.

Фото: Pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Правоохранители вычислили 44-летнего жителя Минска, передававшего персональные данные о госслужащих в экстремистский Telegram-канал. Об этом информирует официальный...
 
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