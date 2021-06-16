Марков: прошедший саммит НАТО вызывает особую тревогу

Источник материала: Sputnik Беларусь

Результаты прошедшего в Брюсселе саммита НАТО, в котором принял участие президент США Джо Байден, являются крайне тревожными для России и всего мира, считает известный политический эксперт, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

"Происходит консолидация НАТО, споры во многом минимизированы, США и Евросоюз усиливают свои союзнические отношения. Пятая статья коллективного договора альянса, которая является пусковым механизмом для военных действий в случае нападения на одну из стран-участниц НАТО, расширяет диапазон ее применения с учетом "гибридных действий", под которыми можно понимать все, что угодно, в том числе кибератаки, или эпидемии", - сказал собеседник Sputnik.

По каким иным причинам серьезно озаботиться новой ролью НАТО на мировой арене, вы узнаете в программе "Горизонт событий" с участием политического эксперта Сергея Маркова на Sputnik Беларусь.

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