ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Марков: прошедший саммит НАТО вызывает особую тревогу

16.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Результаты прошедшего в Брюсселе саммита НАТО, в котором принял участие президент США Джо Байден, являются крайне тревожными для России и всего мира, считает известный политический эксперт, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

"Происходит консолидация НАТО, споры во многом минимизированы, США и Евросоюз усиливают свои союзнические отношения. Пятая статья коллективного договора альянса, которая является пусковым механизмом для военных действий в случае нападения на одну из стран-участниц НАТО, расширяет диапазон ее применения с учетом "гибридных действий", под которыми можно понимать все, что угодно, в том числе кибератаки, или эпидемии", - сказал собеседник Sputnik.

По каким иным причинам серьезно озаботиться новой ролью НАТО на мировой арене, вы узнаете в программе "Горизонт событий" с участием политического эксперта Сергея Маркова на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробный анализ саммита НАТО и тревожные перспективы дальнейшего развития событий от политического эксперта Сергея Маркова.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС введет секторальные санкции против властей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by