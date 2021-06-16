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Командно-штабное учение с силами территориальной обороны пройдет в Бресте

16.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Военные учения с силами территориальной обороны пройдут в Бресте с 17 по 23 июня, сообщила в среду пресс-служба Минобороны республики.

В белорусской армии оценят готовность региональных подразделений войск выполнить учебно-боевые задачи. В частности, речь идет о слаженном взаимодействии в охране важных объектов, борьбе с разведчиками противника и незаконными вооруженными формированиями.

Учения - плановые. Представители органов управления территориальной обороны получат возможность на практике реализовать знания при выполнении поставленных задач.

Участие в маневрах примут призванные на срочную военную службу и проходящие военные сборы в воинских частях Пинского и Ивановского районов.

 

Последует

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Маневры призваны оценить эффективность территориальной обороны, взаимодействие штабов и воинских подразделений.
 
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