Журналисты устроили давку у двери усадьбы Ла Гранж – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

У входа в виллу Ла Гранж в Женеве, где проходят переговоры президентов Путина и Байдена, толпятся десятки журналистов. Не все смогли попасть в зал, где проходила протокольная часть встречи, из-за давки, возникшей у дверей виллы.

В настоящий момент порядок восстановлен, у здания ужесточили меры безопасности. Переговоры лидеров двух стран продолжаются.

Ожидается, что в ходе встречи Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, борьбу с пандемией, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки.

Это первые переговоры между Россией и США с момента вступления американского лидера в должность. Ранее Путин встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы 10 лет назад.

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