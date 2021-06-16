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Журналисты устроили давку у двери усадьбы Ла Гранж – видео

16.06.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

У входа в виллу Ла Гранж в Женеве, где проходят переговоры президентов Путина и Байдена, толпятся десятки журналистов. Не все смогли попасть в зал, где проходила протокольная часть встречи, из-за давки, возникшей у дверей виллы.

В настоящий момент порядок восстановлен, у здания ужесточили меры безопасности. Переговоры лидеров двух стран продолжаются.

Ожидается, что в ходе встречи Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, борьбу с пандемией, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки.

Это первые переговоры между Россией и США с момента вступления американского лидера в должность. Ранее Путин встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы 10 лет назад.

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Журналисты устроили давку у входа в виллу Ла Гранж в Женеве, где проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Смотрите на видео, как...
 
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