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ТОП-10 самых красивых футболистов мира (ФОТО)

16.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ТОП-10 самых красивых футболистов мира (ФОТО)

Пока внимание зрителей и болельщиков приковано к чемпионату Европы по футболу, мы составили подборку самых красивых футболистов. Причем в ТОПе есть как действующие игроки, так и завершившие карьеру. Конечно же, красота субъективна и мнение может не совпадать с вашим, но данный рейтинг составлен по мнению редакции ОНТ. А кто ваш любимчик?

10. Серхио Рамос, Испания, 35 лет



9. Роман Зобнин, Россия, 27 лет


8. Икер Касильяс, Испания, 34 года

7. Клаудио Маркизио, Италия, 35 лет


6. Рикардо Кака, Бразилия, 39 лет



5. Рикарду Куарежма, 37 лет



4. Жерар Пике, Испания, 34 года


3. Криштиану Роналду, Португалия, 36 лет

2. Дэвид Бэкхем, Великобритания, 46 лет


1. Матс Хуммельс, Германия, 32 года


Фото: Getty Images, Depositphotos, Instagram

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Пока внимание зрителей и болельщиков приковано к чемпионату Европы по футболу, мы составили подборку самых красивых футболистов. Причем в ТОПе есть как...
 
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