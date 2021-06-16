Повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия, детское питание согласовано в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия согласовала Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Повышение цен в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года, также согласовано на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юрлицам и ИП, которые его производят и реализуют на внутренний рынок.

Решение принято с учетом роста цен на основное сырье, вспомогательные материалы и тарифы на энергоносители и топливо, удельный вес которых составляет примерно 50-60% в себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции, а также, чтобы не допустить убыточность производства некоторых видов хлеба и хлебобулочных изделий.

ИП и юрлицами цены могут быть повышены до 30 июня.

Фото: БЕЛТА





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