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От чего возникает эпидидимит у мужчин? Рассказал врач в рубрике «Формула здоровья»
Источник материала: ОНТ
Тему эпидидимита в рубрике «Формула здоровья» в программе «Наше утро» на ОНТ затронул председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Врач объяснил, что эпидидимит – это воспаление семенного придатка, которое проявляется покраснением мошонки, болезненностью, припухлостью. Большинство случаев заболевания вызывается бактериями. Воспаление может затрагивать семявыносящий проток или все структуры семенного канатика в зависимости от сложности.
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Тему эпидидимита в рубрике «Формула здоровья» в программе «Наше утро» на ОНТ затронул председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей»...
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