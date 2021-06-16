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От чего возникает эпидидимит у мужчин? Рассказал врач в рубрике «Формула здоровья»

16.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От чего возникает эпидидимит у мужчин? Рассказал врач в рубрике «Формула здоровья»

Тему эпидидимита в рубрике «Формула здоровья» в программе «Наше утро» на ОНТ затронул председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Врач объяснил, что эпидидимит – это воспаление семенного придатка, которое проявляется покраснением мошонки, болезненностью, припухлостью. Большинство случаев заболевания вызывается бактериями. Воспаление может затрагивать семявыносящий проток или все структуры семенного канатика в зависимости от сложности.


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Тему эпидидимита в рубрике «Формула здоровья» в программе «Наше утро» на ОНТ затронул председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей»...
 
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