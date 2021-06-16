Конституционная комиссия обсуждает работу судебных систем

Источник материала: ОНТ

Более сотни предложений на диалоговых площадках и от экспертного сообщества. На очередном заседании Конституционной комиссии 16 июня обсуждают работу судебных систем.





Этот раздел Основного закона не требует существенных корректировок. Главная возможная новация – введение института прямой конституционной жалобы от граждан. Кроме того, за Конституционным судом могут закрепить право на проверку результатов выборов и вопросов, которые выносятся на референдум.

В частности, звучали предложения убрать возрастной ценз для судей, а их полномочия сделать бессрочными. Также Конституционная комиссия выступила за усовершенствование предварительного запроса от судов в Конституционный суд, а многие граждане предлагают ввести в стране суд присяжных.

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