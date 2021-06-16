До +29°С и без осадков. Прогноз погоды на 17 июня

Источник материала: ОНТ

До +29°С и без осадков будет в Беларуси 17 июня, сообщили БЕЛТА в Белгидрометцентре.

Малооблачно и без осадков ожидается в четверг. Прогнозируется, что ветер будет северо-восточный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7…+13°С, по юго-востоку +14…+16°С. Днем ожидается +23…+29°С.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram