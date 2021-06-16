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До +29°С и без осадков. Прогноз погоды на 17 июня
Источник материала: ОНТ
До +29°С и без осадков будет в Беларуси 17 июня,
Малооблачно и без осадков ожидается в четверг. Прогнозируется, что ветер будет северо-восточный 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха составит +7…+13°С, по юго-востоку +14…+16°С. Днем ожидается +23…+29°С.
Фото: БЕЛТА
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До +29°С и без осадков будет в Беларуси 17 июня, сообщили БЕЛТА в Белгидрометцентре. Малооблачно и без осадков ожидается в четверг. Прогнозируется, что ветер будет...
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