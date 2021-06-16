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7 доказательств того, что природа всегда берет свое. Вы только посмотрите на пятое фото!
Источник материала: ОНТ
Человечество развивается, мир наполняется все более современными сооружениями… Но стоит человеку покинуть какое-либо место, природа берет свое. Посмотрите на эти невероятные фотографии!
Жизнь продолжается
У дома появилось второе дыхание
Телефонная будка заиграла новыми красками
Волшебная туфелька
Природный путь
Машина времени
Жить, несмотря ни на что
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Человечество развивается, мир наполняется все более современными сооружениями… Но стоит человеку покинуть какое-либо место, природа берет свое. Посмотрите на эти...
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