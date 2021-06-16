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«Беларусбанк» предлагает кредиты на покупку автомобиля Geely. Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Источник материала: ОНТ
Как стать обладателем нового автомобиля, если нет собственных накоплений? Накопить на крупную покупку – вариант разумный, но не всегда верный. Например, приобрести новую машину сегодня может быть выгоднее, чем завтра. «Беларусбанк» предлагает кредиты на покупку автомобиля Geely. О преимуществах, условиях кредита – в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».
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Как стать обладателем нового автомобиля, если нет собственных накоплений? Накопить на крупную покупку – вариант разумный, но не всегда верный. Например,...
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