«Беларусбанк» предлагает кредиты на покупку автомобиля Geely. Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Источник материала: ОНТ

Как стать обладателем нового автомобиля, если нет собственных накоплений? Накопить на крупную покупку – вариант разумный, но не всегда верный. Например, приобрести новую машину сегодня может быть выгоднее, чем завтра. «Беларусбанк» предлагает кредиты на покупку автомобиля Geely. О преимуществах, условиях кредита – в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».



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