Источник материала: ОНТ

В Колумбии расследуют теракт. В результате двух взрывов ранены более 30 человек.





Заминированный джип, в котором находились двое, въехал на территорию армейской бригады. Сначала прогремел несильный взрыв, а чуть позже – помощнее.

В полиции предполагают – за произошедшим может стоять повстанческая «Армия национального освобождения» или же подразделения «Революционных вооруженных сил Колумбии». К расследованию присоединилась прокуратура.

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