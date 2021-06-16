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В Колумбии расследуют теракт: в результате двух взрывов ранены более 30 человек
Источник материала: ОНТ
В Колумбии расследуют теракт. В результате двух взрывов ранены более 30 человек.
Заминированный джип, в котором находились двое, въехал на территорию армейской бригады. Сначала прогремел несильный взрыв, а чуть позже – помощнее.
В полиции предполагают – за произошедшим может стоять повстанческая «Армия национального освобождения» или же подразделения «Революционных вооруженных сил Колумбии». К расследованию присоединилась прокуратура.
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В Колумбии расследуют теракт. В результате двух взрывов ранены более 30 человек. Заминированный джип, в котором находились двое, въехал на территорию армейской...
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