Саммит Россия-США в Швейцарии: что известно о расписании и когда ждать первых итогов?

Источник материала: ОНТ

Главные мировые новости 16 июня приходят из Швейцарии. В Женеве буквально считанные часы остаются до начала саммита Россия-США, который и журналисты, и эксперты уже называют историческим.

Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая вот-вот начнется на берегу Женевского озера, должна не только определить отношения двух сверхдержав на ближайшее время, но и ответить на многие вопросы современного мироустройства.

Встреча в Женеве вызвала огромный интерес у мировых медиа. На саммит подано больше трех тысяч заявок от журналистов со всего мира.





Ажиотаж огромный, Женева больше недели живет в режиме повышенной готовности и в сам день встречи даже всем работающим в городе рекомендовано оставаться дома, работать дистанционно, не из офиса. Конечно, в первую очередь из-за мер безопасности, которые предприняты в городе и которые практически парализовали движение в его центральной части.

Тысячи полицейских и военных буквально расставлены по всему периметру Женевы. Сам парк, где находится уже всем известная вилла «Ла гранж», где и пройдет встреча, обнесен колючей проволокой, подойти туда 16 июня просто невозможно, подплыть тоже, патрульные катера блокируют акваторию Женевского озера, и небо над Женевой бьобъявлено бесполетным. Принять, очевидно, смогут лишь борт российского президента, который летит на встречу из Москвы, а вот Джо Байден здесь со вчерашнего дня и уже встретился с президентом Швейцарии. В Женеву президент США прибыл прямиком из Брюсселя, где два дня плотно работал на саммитах НАТО, где, как известно, вырабатывалась общая военно-политическая позиция 30 стран альянса, в том числе и в отношениях с Россией и на саммите ЕС-США, где Байден и его европейские коллеги уже обсуждали эконмические отношения.

Очевидно, что на передний план выходит союз ЕС-США с одной стороны, и России и Китая с другой, с определенными разграничительными линиями. Именно Москву и Пекин Евросоюз и США определяют для себя как главные угрозы, причем практически во всех отношениях от экономической конкуренции до естественных вопросов военной безопасности. Как отстроить эти отношения, как решить возникающие проблемы и снять недопонимания – вот об этом и будут говорить в Женеве.

По крайне мере, организационно все к этому готово. По предварительному плану, встреча один на один должна начаться в 14 часов по минскому времени, не исключено, что время будет сдвигаться. Переговоры состоят из трех раундов – узкий состав с присутствием, по сути, лишь переводчиков, затем с подключением ключевых переговорщиков и затем с участием делегаций.

На переговоры службы протокола закладывают пять часов. Уже известно, что по их окончании не будет совместного брифинга. Президенты России и США проведут отдельные встречи с журналистами, где расскажут о договоренностях и ответят на вопросы. Причем самое интересное, что на встречу с Джо Байденом приглашены только представители американских медиа, журналистам других стран, даже российским коллегам, попасть туда невозможно. При этом на пресс-подход Владимира Путина пока, по крайней мере, ограничений нету.

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