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Власти РБ нарисовали рост ВВП на 3,1% за 5 месяцев 2021 года

16.06.2021 16:47 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Объем ВВП Беларуси в январе-мае 2021 года составил 63,6 млрд. рублей и вырос на 3,1% к аналогичному периоду 2020 года.

Об этом сообщает Белстат со ссылкой на первую оценку валового внутреннего продукта. По итогам января-апреля 2021 года рост ВВП составил 2,5% к уровню 4-х месяцев прошлого года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – мае 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,6%.

 
 
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Объем ВВП Беларуси в январе-мае 2021 года составил 63,6 млрд. рублей и вырос на 3,1% к аналогичному периоду 2020 года.
 
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