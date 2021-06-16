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Власти РБ нарисовали рост ВВП на 3,1% за 5 месяцев 2021 года
Источник материала: АФН
Объем ВВП Беларуси в январе-мае 2021 года составил 63,6 млрд. рублей и вырос на 3,1% к аналогичному периоду 2020 года.
Об этом сообщает Белстат со ссылкой на первую оценку валового внутреннего продукта. По итогам января-апреля 2021 года рост ВВП составил 2,5% к уровню 4-х месяцев прошлого года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе – мае 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,6%.
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Объем ВВП Беларуси в январе-мае 2021 года составил 63,6 млрд. рублей и вырос на 3,1% к аналогичному периоду 2020 года.
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