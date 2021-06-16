ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕС введет секторальные санкции против властей Беларуси

16.06.2021 16:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В дополнение к визовым санкциям в отношении белорусских чиновников, причастных к репрессиям и насилию в отношении протестующих, Евросоюз намерен ввести секторальные санкции.

Экономические санкции затронут энергетику, банковский сектор и калийную отрасль, пишет журналист Радио Свобода Рикардо Йозвак в twitter.

«… министры иностранных дел стран скорее всего дадут зеленый свет секторальным санкциям (возможно энергетика, банки, калий) в понедельник 21 июня. Данные меры вступят в силу, скорее всего, несколько позже», - сообщил Йозвак.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дополнение к визовым санкциям в отношении белорусских чиновников, причастных к репрессиям и насилию в отношении протестующих, Евросоюз намерен ввести...
 
Новости дня
Новости разные
 
Командно-штабное учение с силами территориальной обороны пройдет в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by