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МВД Беларуси опровергает МВД России: Тихановская в розыске

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ране в МВД РФ сообщили, что политик исчезла из базы розыска в России по инициативе белорусской стороны.

МВД Беларуси опровергает МВД России. Пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Чемоданова заявила, что Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ, сообщает РИА Новости.

Накануне в МВД РФ сообщили, что Тихановская в мае 2021-го исчезла из базы розыска в России по инициативе белорусской стороны, и посоветовали подробности получить в Минске.

О том, что Россия объявила в розыск Тихановскую, стало известно еще в прошлом году. Основанием для розыска на сайте МВД РФ называлось уголовное дело, заведенное в Беларуси (в России против белорусского политика дело не заводили). В нашей стране Светлану Тихановскую сначала обвиняли в «призывах к свержению или изменению конституционного строя», после — в «подготовке акта терроризма».

«Рассчитывать, что с помощью этого нехитрого маневра Тихановскую удастся заманить к себе, наивно даже для белорусских властей»

 
Теги: Минск
 
 
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Ране в МВД РФ сообщили, что политик исчезла из базы розыска в России по инициативе белорусской стороны.
 
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