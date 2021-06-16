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МВД Беларуси опровергает МВД России: Тихановская в розыске
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ране в МВД РФ сообщили, что политик исчезла из базы розыска в России по инициативе белорусской стороны.
МВД Беларуси опровергает МВД России. Пресс-секретарь белорусского министерства Ольга Чемоданова заявила, что Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ, сообщает
Накануне в МВД РФ сообщили, что Тихановская в мае 2021-го исчезла из базы розыска в России по инициативе белорусской стороны, и посоветовали подробности получить в Минске.
О том, что Россия объявила в розыск Тихановскую, стало известно еще в прошлом году. Основанием для розыска на сайте МВД РФ называлось уголовное дело, заведенное в Беларуси (в России против белорусского политика дело не заводили). В нашей стране Светлану Тихановскую сначала обвиняли в «призывах к свержению или изменению конституционного строя», после — в «подготовке акта терроризма».
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Ране в МВД РФ сообщили, что политик исчезла из базы розыска в России по инициативе белорусской стороны.
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