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Oops! Чтобы отвезти пациента в больницу, пришлось вызывать МЧС

16.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Барановичей Лилия Попок вызвала скорую помощь страдающему лишним весом супругу, однако спустить пациента с четвертого этажа без лифта оказалось для медиков непосильной задачей.

Пришлось вызывать спасателей.

Супругу Лилии Попок 55 лет. Уже пять лет мужчина почти не передвигается самостоятельно из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом и лишним весом.

– С тех пор как мужу сделали операцию, мы ни разу не обращались к врачам, но на прошлой неделе у мужа настолько невыносимо разболелся желудок, что пришлось вызывать «скорую», – рассказала Intex-press Лилия.

Врачи сказали, что пациента нужно везти в больницу. Но возникла проблема, чтобы спустить грузного мужчину с четвертого этажа без лифта.

– У врачей не было ни сил, ни оборудования, чтобы спустить мужа, все-таки 130 килограммов – это очень много. Это только говорят, что наши медучреждения приспособлены ко всем пациентам. На самом деле это не так, особенно касаемо транспортировки, – сказала женщина.

Горожанке ничего не оставалось, как позвонить в МЧС. Работа спасателей настолько поразила женщину, что она решила выразить им благодарность через нашу газету.

– Ребята приехали за пять минут. Их было пятеро. Они были очень аккуратны, вежливы и тактичны, без лишних слов завернули мужа в настил и вынесли его на улицу, – отметила горожанка. – Радует, что в наше время есть такие достойные люди. Без них я не знаю, как бы мы справились. Наверное, пришлось бы ходить по соседям и просить помощи у всех подряд. Я хочу выразить самые теплые слова благодарности спасателям за то, что помогли нашей семье.
 
 
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Жительница Барановичей Лилия Попок вызвала скорую помощь страдающему лишним весом супругу, однако спустить пациента с четвертого этажа без лифта оказалось для...
 
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