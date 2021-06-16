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Секторальные санкции ЕС могут быть приняты 21 июня
Источник материала: Партизан
Секторальные санкции против ряда беларуских госпредприятий главы МИД стран ЕС могут утвердить 21 июня. В этом случае они могут вступить в силу уже 25-26 июня.
Евросоюз может одобрить секторальные санкции против режима Лукашенко уже 21 июня. Об этом
Предположительно, они коснутся энергетики, банковского сектора и калийной промышленности и вступятв силу 25-26 июня.
Напомним, как ранее сообщалось,
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Секторальные санкции против ряда беларуских госпредприятий главы МИД стран ЕС могут утвердить 21 июня. В этом случае они могут вступить в силу уже 25-26 июня.
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