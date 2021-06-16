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Секторальные санкции ЕС могут быть приняты 21 июня

16.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Секторальные санкции против ряда беларуских госпредприятий главы МИД стран ЕС могут утвердить 21 июня. В этом случае они могут вступить в силу уже 25-26 июня.



Евросоюз может одобрить секторальные санкции против режима Лукашенко уже 21 июня. Об этом сообщает корреспондент радио Свобода в Брюсселе Рикард Юзвяк

Предположительно, они коснутся энергетики, банковского сектора и калийной промышленности и вступятв силу 25-26 июня.

Напомним, как ранее сообщалось, сегодня постпреды стран ЕС согласовали санкции в отношении режима Лукашенко в связи с инцидентом с рейсом Ryanair и политическим кризисом в стране. Ограничительные меры коснутся 78 человек и 7 организаций. 
 
 
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Секторальные санкции против ряда беларуских госпредприятий главы МИД стран ЕС могут утвердить 21 июня. В этом случае они могут вступить в силу уже 25-26 июня.
 
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