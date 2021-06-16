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Моя твоя не понимай? МВД РБ утверждает, что Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске
Источник материала: Партизан
МВД Беларуси утверждает, что лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ.
Однако буквально накануне, напомним,
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Моя твоя не понимай? МВД РБ утверждает, что Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске
МВД Беларуси утверждает, что лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ.
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