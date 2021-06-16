Марина Золотова дала интервью из СИЗО: Моя бабушка во время оккупации сидела тут в подвале

Вся информация по делу скрывается. Адвокатам, с которых взяли подписку о неразглашении, запретили даже говорить, по какой статье предъявлены обвинения. Из писем Марины Золотовой редакции портала удалось узнать, ожидала ли она, что за ней придут, в каких условиях находится в СИЗО и что думает про разгром TUT.BY . Ее и еще 14 человек, связанных с компанией, обвиняют в "уклонении от уплаты налогов" и "соучастии в преступлении".Адвокатам, с которых взяли подписку о неразглашении, запретили даже говорить, по какой статье предъявлены обвинения. Из писемредакции портала удалось узнать, ожидала ли она, что за ней придут, в каких условиях находится в СИЗО и что думает про разгром





— Первые три дня после задержания на Окрестина я была одна в камере и первую ночь спала на матрасе, — вспоминает Марина события месячной давности. — Потом матрас забрали «на прожарку» и обратно уже не отдали. Было холодно.





Порадовалась, что взяла из дома шерстяное пальто. Спала в нем на голой шконке. Но все равно нужно было вставать ночью, делать упражнения, чтобы согреться. В день, когда родственники передали передачу на ИВС, мне ее не отдали.





Кто-то из коридора крикнул: «Золотова, ваш муж передал вам передачу, я ее не отдам». Я спросила почему. Мне ответили: «Потому что ваша шарашкина контора уже написала, что передачу не приняли».





Утром 20 мая родственники сотрудников TUT.BY принесли передачу в ИВС на Окрестина. Как позже выяснилось, подозреваемых в это время увезли на допрос в ДФР. Так что передачи приняли только со второго раза, отдали ее позже и по частям.





На следующий день Марину Золотову и еще несколько коллег перевезли в СИЗО на улице Володарского, некоторых фигурантов отправили под стражу в СИЗО КГБ. Из 15 человек только трое находятся на свободе — под домашним арестом, с запретом на определенные действия.





Марина отмечает, что в СИЗО на Володарского отношение персонала к подстражным более гуманное, чем в ИВС, где работают «более грубые люди».





— Первое, что я подумала, когда мы сюда попали, что моя бабушка во время оккупации сидела тут в подвале на Володарке, — говорит наша коллега. — И когда нас ведут на прогулку по сводчатому подвалу, я вспоминаю ее рассказы и думаю: не тот ли это подвал? Она чудом избежала смерти, ее должны были расстрелять. Потом ее угнали в плен. Но она вернулась домой, и мы вернемся. Самое тяжелое — отсутствие информации, связи с родными людьми. Сын без меня отметил 15-летие, а дочь провела без меня выпускной и будет поступать в университет.





Камера, говорит Марина, похожа на купе поезда, но на втором ярусе можно стоять во весь рост и делать зарядку.





— Только наш поезд стоит в центре Минска . С 6 до 22 часов практически каждый день играет радио, но новости не слышно совсем. Спим, едим, читаем, пишем, выходим (то есть выводят) на прогулку в крошечный дворик — там тоже делаем зарядку, играем в крокодила или слова.





По понедельникам ходим в душ. По утрам в камеру светит солнце. Если забыть про решетку, а думать только про «реснички» (специальное ограждение в тюремных камерах — Прим. TUT.BY), можно представить, что находишься внутри какого-то итальянского жилища, где на весь день закрывают окна от солнца.





Заново учусь писать от руки и жить без Google. Пошла по следам Борисевич (журналист TUT.BY Катерина Борисевич почти пять месяцев провела на Володарке — Прим. TUT.BY): кажется, читаю все то, что она читала. А вчера вот выучила «Дай, Джим, на счастье лапу мне» Есенина.





В нашем «итальянском дворике» еще есть черный кот. Говорят, его зовут Миша. По утрам слышно пение птиц, а еще часто кричат чайки.





Знала ли Марина, что за ней придут, что будет разгромлен TUT.BY?





— Я понимала, что репрессии продолжаются, и рано или поздно коснутся нас, но то, что сразу задержат так много людей и одновременно заблокируют сайт, я представить себе не могла. Я допускала, что сразу может быть заблокирован ресурс. К этому все шло, в том числе соответствующие законы.





Главный редактор говорит, что до задержания представители власти напрямую к ней не обращались «с напутствиями».





— Но я допускаю, что такие обращения могли быть к руководству компании, — отмечает она.





Какие будут последствия для страны после разгрома крупного онлайн-медиа?





— Мне сложно оценить последствия для страны, так как находясь в СИЗО, я не знаю всей картины, — говорит Золотова. — Но TUT.BY никуда не денется.





Нынешняя ситуация для меня — временное явление. Разгром делает еще более очевидным, что идет тотальная зачистка информационного пространства. Для властей наш ресурс — кость в горле. Но то, что TUT.BY заблокирован, не означает, что все пойдут смотреть БТ.





TUT.BY — это 3 млн пользователей. По решению власти 3 млн человек остались без своего любимого источника информации. Речь идет не только о новостях, но и о необходимых людям сервисах вроде «Афиши» или «Финансов». Предполагаю, что люди возмущены тем, что нет TUT.BY.





Но TUT.BY на самом деле есть, потому что мой коллектив продолжает работать в социальных сетях, за что я им безмерно благодарна. Я знала, что с нашей командой не может быть по-другому. Поэтому TUT.BY никуда не исчезнет, будет как в песне: «Плывуць ў тумане стагоддзі і сталь спарахнее ўшчэнт. А мы тут былі і тут будзем, пакуль існуе гэты свет».





Я по-прежнему уверена, что справедливость рано или поздно восторжествует, но репрессии затронут еще много людей.