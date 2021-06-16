|
В Минске погиб 32-летний мотоциклист
Источник материала: Навiны
По данным Следственного комитета, вечером 15 июня 32-летний водитель «Форда», проезжая регулируемый перекресток Логойского тракта и улицы Калиновского, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Хонда».
В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.
В отношении водителя «Форда» возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Следственного комитета, вечером 15 июня 32-летний водитель «Форда», проезжая регулируемый перекресток Логойского тракта и улицы Калиновского, не уступил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)