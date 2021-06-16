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В Минске погиб 32-летний мотоциклист

16.06.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Следственного комитета, вечером 15 июня 32-летний водитель «Форда», проезжая регулируемый перекресток Логойского тракта и улицы Калиновского, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Хонда».

В Минске погиб 32-летний мотоциклист

В результате ДТП 32-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

В отношении водителя «Форда» возбуждено уголовное дело.

 
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По данным Следственного комитета, вечером 15 июня 32-летний водитель «Форда», проезжая регулируемый перекресток Логойского тракта и улицы Калиновского, не уступил...
 
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