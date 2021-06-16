Главред TUT.by Марина Золотова дала первое интервью из СИЗО

Главный редактор портала TUT.by Марина Золотова дала первое интервью через письма из СИЗО, в которых рассказала о своем пребывании в заключении, о том, чем занимается каждый день и что думает о разгроме компании.





Золотова находится за решеткой почти месяц — с 18 мая. Ее и еще 14 человек, связанных с компанией, обвиняют в уклонении от уплаты налогов и соучастии в преступлении. Никакой информации по делу нет. Адвокатам, с которых взяли подписку о неразглашении, запретили даже говорить, по какой статье предъявлены обвинения, передает БелаПАН .

Как сообщает TUT.by в своем телеграм-канале, первые три дня после задержания в изоляторе в 1-м переулке Окрестина Золотова была одна в камере и первую ночь спала на матрасе. Потом его забрали, и ей пришлось спать на своем пальто. Первую передачу от родственников сразу не отдали, только вместе со второй, по частям. «В день, когда родственники передали передачу на ИВС, мне ее не отдали. Кто-то из коридора крикнул: "Золотова, ваш муж передал вам передачу, я ее не отдам". Я спросила, почему. Мне ответили: "Потому что ваша шарашкина контора уже написала, что передачу не приняли"», — цитирует Золотову TUT.by.

21 мая Золотову и еще несколько коллег перевезли в СИЗО на улице Володарского, некоторых фигурантов отправили в СИЗО КГБ.

Главред отметила, что в СИЗО на Володарского отношение персонала к подследственным гуманнее, чем в ИВС, где работают «более грубые люди».

Золотова отмечает, что самое тяжелое в заключении — «отсутствие информации, связи с родными людьми». «Сын без меня отметил 15-летие, а дочь провела без меня выпускной и будет поступать в университет», — написала она.

В камере, которая «похожа на купе поезда», журналистка читает, пишет, учит стихи, выходит на прогулку в крошечный дворик, где делает зарядку, играет с другими заключенными в «крокодила» или слова. По понедельникам их водят в душ.

По словам Золотовой, еще до своего задержания она понимала, что репрессии продолжатся и рано или поздно коснутся TUT.by, но никак не ожидала, что сразу задержат так много людей и одновременно заблокируют сайт.

Главный редактор отметила, что раньше представители власти напрямую к ней не обращались «с напутствиями». «Но я допускаю, что такие обращения могли быть к руководству компании», — написала она.

По ее мнению, оценить последствия для страны разгрома самого крупного онлайн-медиа ей сложно, поскольку в заключении она не знает всей картины. Однако Золотова уверена, что TUT.by «никуда не денется». «Нынешняя ситуация для меня — временное явление. Разгром делает еще более очевидным, что идет тотальная зачистка информационного пространства. Для властей наш ресурс — кость в горле. Но то, что tut.by заблокирован, не означает, что все пойдут смотреть БТ. TUT.by — это 3 млн пользователей. По решению власти 3 млн человек остались без своего любимого источника информации. Речь идет не только о новостях, но и о необходимых людям сервисах вроде "Афиши" или "Финансов"», — констатировала она.

Марина предполагает, что люди возмущены блокировкой TUT.by. «Но TUT.by на самом деле есть, потому что мой коллектив продолжает работать в социальных сетях, за что я им безмерно благодарна. Я знала, что с нашей командой не может быть по-другому. Поэтому TUT.by никуда не исчезнет, будет как в песне: "Плывуць ў тумане стагоддзі і сталь спарахнее ўшчэнт. А мы тут былі і тут будзем, пакуль існуе гэты свет". Я по-прежнему уверена, что справедливость рано или поздно восторжествует, но репрессии затронут еще много людей», — добавила Золотова.