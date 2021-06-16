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Карбалевич - о территориальной обороне: При помощи грубой силы принудить общество защищать эту власть

16.06.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Призывы Лукашенко к готовности регионов к срочной мобилизации никак не связаны с противостоянием Беларуси какой-то внешней угрозе.

Такое мнение в комментарии «Политрингу» высказал политический обозреватель Валерий Карбалевич.

«Заявления Лукашенко по территориальной обороне имеют исключительно внутриполитический смысл и внутриполитическую направленность. Это такой способ укрепления внутриполитического режима», - пояснил он.

Карбалевич убежден, что подобные заявления напрямую соотносятся с используемой белорусским режимом психологии формирования модели «осажденной крепости»: «вокруг враги, надо объединиться и мобилизоваться вокруг вождя». 

Процесс милитаризации общественной жизни, по логике властей, должен укрепить действующую власть, добавляет политобозреватель.

«Также нужно учесть, что такое территориальная оборона. Территориальная оборона - это своеобразная форма Вооруженных сил. А армия - это институт, основанный на насилии. И с помощью милитаризации и мобилизации общества, с помощью мобилизации большего количества людей в территориальную оборону они пытаются переломить ситуацию», - акцентировал внимание он.

Это выглядит как попытка с помощью военного государственного насилия обратить общество в свою пользу, пояснил Карбалевич.

«Ну вот люди не любят Лукашенко, но если их призвать в армию, поставить под контроль старших военачальников, тогда можно заставить любить Лукашенко. Именно такая логика присутствует в действиях Лукашенко по территориальной обороне. 

Да и к подобному власть прибегает не в первый раз: каждый раз, когда власть чувствовала угрозу, она апеллировала к территориальной обороне с тем, чтобы при помощи силы принудить общество защищать эту власть», - пояснил он.

Резюмируя, Карбалевич обратил внимание, что у Лукашенко все упирается в грубую силу.

«Других механизмов, кроме грубой силы, поменять настроение общества в отношении власти невозможно, и власти даже не пытаются искать такие механизмы. Территориальная оборона - один из способов власти мобилизации в свою поддержку», - подытожил он.

Напомним, что сегодня Лукашенко на встрече по вопросам территориальной обороны заявил о том, что каждый белорусский регион должен быть готов в короткий срок провести мобилизацию.
 
 
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Призывы Лукашенко к готовности регионов к срочной мобилизации никак не связаны с противостоянием Беларуси какой-то внешней угрозе.
 
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