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Зеленский: На беларуско-российских учениях отрабатываются варианты захвата Киева, Одессы, Харькова

16.06.2021 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на совместных беларуско-российских военных учениях «Запад-2021» отрабатываются варианты возможного захвата украинских городов.



Об этом он заявил в интервью журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press..

В ходе беседы была поднята тема обострения на границах с Россией в этом году. По словам Зеленского, причина была внешняя — отношения РФ и США, связанная с встeплением в должность нового президента США и его администрации.

«Усилилось давление. Готовилась переговорная позиция. При всем уважении к самостоятельности нашей страны, здесь была внешняя причина — отношения РФ и США. Было показательное увеличение и отвода войск», — прокомментировал он ситуацию.

При этом украинский лидер считает, что вероятность эскалации сохраняется и возросла.

«Потому что когда у вас большое количество военных вдоль границ или контактной линии, то любая провокация может закончиться конфликтом», — пояснил он.

«Если возвращаться в Россию, они говорят: «Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из ДНР/ЛНР. Тогда вопрос: а «Запад-2021», учения, которые вы проводите — не ЛДНР, не ОРДЛО, это вы [Россия] проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь — по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое», — заявил Зеленский.

Учение «Запад-2021» должно пройти 10-16 сентября. Преимущественно оно будет проходить на территории Беларуси, однако будут задействованы и локации в России.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на совместных беларуско-российских военных учениях «Запад-2021» отрабатываются варианты возможного захвата...
 
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