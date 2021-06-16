Дом, который разрушил SWIFT: как антибелорусские санкции работают против ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

Резолюцию Европарламента, рекомендующую отключение Беларуси от межбанковского платежного сервиса SWIFT, можно было бы списать на юридическую безграмотность парламентариев, пытающихся оказать давление на формально независимую платежную систему. Но, похоже, они вполне осознанно рассчитывают на право силы вместо силы права. Еще на памяти история отключения от сервиса Ирана, позапрошлогодние угрозы в адрес Венесуэлы, да и Россия совсем недавно была в повестке дня.

Период полураспада

Отключить Венесуэлу от SWIFT так и не решились, хотя были близки к этому. Зато решились на варварский акт киберсаботажа, когда в марте 2019 года почти вся территория этой страны (22 из 23 штатов) была обесточена из-за неполадок на крупнейшей в стране гидроэлектростанции "Гури". В результате приостановили свою работу аэропорты и метро, выключились светофоры и уличное освещение, перестала работать телефонная связь, были человеческие жертвы. Есть основания полагать, что к масштабной атаке причастно киберкомандование вооруженных сил США. Понимают ли европарламентарии, что, возможно, играют их картами?

SWIFT, который по-русски расшифровывается как Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, – это крупнейший мировой посредник или диспетчер, связывающий банки всех стран мира. Осуществляя проводку межбанковских платежей, он обслуживает не только транснациональные корпорации (ТНК), но и национальные банковские системы. Однако сегодня – это еще и козырь, который охотно достают из рукава политики, обслуживающие интересы тех самых ТНК, когда надо пригрозить санкциями или отжать часть рынка в пользу своих бенефициаров.

Заходить же с этой сомнительной карты они решаются лишь в исключительных случаях, боясь неуправляемых рыночных и техногенных последствий. Когда в конце августа 2014 года Великобритания предложила запретить России пользоваться платформой SWIFT, то, как ни странно, опасение высказал тогдашний министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына. Возможное отключение от SWIFT он сравнил с ядерным оружием, имея в виду, что его применение будет гибельным для всех.

И хотя вероятность отключения Беларуси представляется невысокой, в случае с ЕС мы наблюдаем международно-правовой казус, когда цель "освящает" средства. Фантасмагория заключается в том, что знаменитая своей неповоротливостью евробюрократия, неоднократно демонстрировавшая сноровку членовредительства, как по мановению невидимой дирижерской палочки одномоментно консолидировалась в белорусском вопросе.

Санкции из ада

В этом печален только факт подрыва доверия, но не к инквизиции (простите, евробюрократии), с ней и так все ясно, а к платежному сервису, который был призван сделать нашу жизнь лучше, но превратился в инструмент политической расправы и передела рынка. Доверие – вот дом, который разрушил SWIFT.

Еще пять лет назад специалисты Нацбанка Беларуси отмечали, что система международных расчетов в качестве платформы использует сеть SWIFT, поэтому все переводы в иностранной валюте, в том числе и внутри страны, банки Республики Беларусь осуществляют посредством SWIFT. С этой точки зрения доступ к SWIFT для каждого банка можно рассматривать как стратегический актив, поскольку способность передачи финансовых сообщений в иностранной валюте является неотъемлемым инструментом банковской деятельности.

Сегодня очевиден запрос на диверсификацию рисков, поэтому тональность заявлений изменилась: "В Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Национального банка (СПФИ), которая обеспечивает передачу финансовых сообщений, основными из которых являются платежные документы в белорусских рублях", – напомнили в Нацбанке. В настоящее время работает аналогичная Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), все платежи юрлиц на белорусской территории обеспечиваются внутри одного банка или с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов. Платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT, резюмируется в официальном сообщении регулятора.

Директор IT-компании LWO Олег Кондратенко назвал возможное отключение Беларуси от системы SWIFT "санкциями из ада". Пояснил, что в этом случае ни один платеж из страны не может быть сделан прямо, а только через корреспондентские счета в банках стран, с которыми у нее есть параллельные каналы передачи платежных инструкций. Это будет означать увеличение транзакционных издержек белорусского экспорта и импорта, все товары станут дороже, а некоторые вовсе недоступны.

Справедливости ради следует отметить: SWIFT неоднократно заявлял о том, что не будет в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети. Ведь сервис был создан как нейтральная площадка для обеспечения безопасного международного обмена финансовыми сообщениями на базе единых стандартов. Его нейтральность, как видим, весьма условна, однако 10 июня пришло обнадеживающее известие: официальный представитель российского банковского сообщества остался в составе совета директоров SWIFT, что существенно снижает вероятность радикальных действий в отношении России и Беларуси.

Смерть мозга

Наиболее доходчивую формулировку диагноза из евроатлантического анамнеза – смерть мозга – дал два года назад французский президент Эммануэль Макрон. С тех пор изменилась только возросшая методичность, с которой по обе стороны Атлантики пытаются поддерживать былое хотя бы с виду гармоничное единство. Они катастрофически нуждаются в образе внешнего врага для перепрошивки политического смысла своего существования, иначе придется, глядя друг другу в глаза, вспоминать старые долги и обиды. А может и разбить посуду, которая после Brexit до поры хранится в европейском буфете.

Французский лидер Эммануэль Макрон неоднократно показывал решимость это сделать, но всегда возникают некие обстоятельства, мешающие довести задуманное дол конца. Во время недавнего саммита G7, состоявшегося в Великобритании, Макрон устроил перепалку с главой британского правительства Борисом Джонсоном. Как отмечает Reuter, обе стороны столкнулись со сложностями вокруг Северной Ирландии в рамках заключенного договора о выходе Британии из ЕС. Лондон пытается добиться пересмотра ряда пунктов соглашения Brexit во избежание проблем с поставками продовольственных товаров в Северную Ирландию. Брюссель же в ответ готов применить торговые санкции.

Есть и противоречия более высокого порядка – систематические усилия США по выстраиванию антироссийских и антикитайских коалиций, расходным материалом для которых выступают страны ЕС. Это отчетливо демонстрирует визит в Европу президента США Байдена. Попытка Америки сдержать Китай в Восточной Европе опирается на инициативу глобального инфраструктурного партнерства, призванную стать альтернативой китайскому мегапроекту "Один пояс, один путь".

Беларусь – ключевое сухопутное звено китайского проекта в Восточной Европе, санкциями против нее пытаются достать не только Россию, но и Китай, который, между прочим, готов к миллиардным инвестициям. Проамериканская альтернатива тоже требует стратегических вливаний, но у нынешней Америки денег на это нет, и сама она пытается заработать не в Европе, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда плавно переместились глобальные источники экономического роста.

Очевидно, что американские политики блефуют: новому плану Маршалла в Европе не бывать. Америку постепенно покидает былое могущество, но именно падающий колосс может быть наиболее опасным. Это понимают в промышленных кругах Франции и Германии, пытающихся сопротивляться антикитайской и антироссийской стратегиям Вашингтона. Странам ЕС невыгодно применение санкций против своих же торговых партнеров. Это дает надежду на то, что здравый смысл в белорусском вопросе у европейцев все же возобладает.

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