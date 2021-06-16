Будет ли система ОСАГО единой для граждан России и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Договоры обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) возможно будут действовать на всей территории Союзного государства. Эта тема обсуждалась парламентариями двух стран, говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.

"Одной из ключевых тем 60-й сессии парламентского собрания союза Беларуси и России стала возможность распространения действия договоров ОСАГО, выданных в Республике Беларусь и Российской Федерации, на всю территорию Союзного государства", - сказано в сообщении.

Было отмечено, что сегодня договоры внутреннего страхования, заключенные в одной стране, не действуют в другой. Владелец транспортного средства вынужден заключать дополнительный договор международного страхования либо договор страхования в государстве въезда, что крайне неудобно.

Парламентарии двух стран предлагают унифицировать законодательство в данной сфере.

Комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту поручено организовать разработку проекта модельного законодательного акта "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Что такое ОСАГО?

ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности, специализированный и обязательный страховой полис. Был внедрен после распада СССР в современной законодательной практике России. Заработал в 2003 году.

Если случится ДТП, такой полис покроет нанесенный машинам ущерб и виновному не придется возмещать его из своего кармана. Пострадавшему не придется требовать с виновного средства на ремонт машины лично. Все это сделают за них страховые компании. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, мощности машины и региона, в котором зарегистрирован ее владелец.

ОСАГО для иностранных автомобилей

Наличие автостраховки обязательно для всех участников дорожного движения, включая иностранных граждан. Оформить ее они могут несколькими способами.

Например, использовать международный полис – так называемую "Зеленую карту". Приобрести ее можно на территории своей страны, если она входит в состав членов специального Соглашения страхового полиса защиты гражданской ответственности автовладельцев. Также купить карту со сроком действия от 15 дней до года можно на любом таможенном терминале.

Также есть возможность приобрести ОСАГО в России сразу по приезду. Многие страховщики предлагают такую возможность специально для иностранных граждан. Некоторые из них имеет представительства за рубежом, куда можно заблаговременно обратиться и получить полис российского образца.

ОСГО для своих и иностранцев

В Беларуси действует обязательное страхование владельцев транспортных средств (ОСГО). Оно было введено 1 июля 1999 г. декретом президента № 8. Согласно этому документу, предусматривается ответственность за вред, причиненный в результате дорожно-транспортных происшествий жизни, здоровью, имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц.

Размеры страховых тарифов устанавливает правительство, они являются едиными для всех страховых компаний, осуществляющих данный вид страхования.

На размер взноса влияют следующие факторы: тип транспортного средства, объем двигателя (либо иная характеристика транспортного средства в зависимости от типа), срок действия полиса, место регистрации, стаж водителя и наличие/отсутствие аварий за предыдущий период страхования.

При въезде в Беларусь водитель транспортного средства, зарегистрированного за границей, обязан иметь страховой сертификат, подтверждающий страховку по "Зеленой карте". При отсутствии такого страхового сертификата он обязан заключить договор пограничного страхования.

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