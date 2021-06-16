Мужчина мечты: Питт снялся в модном кампейне и сразил поклонниц

Источник материала: Sputnik Беларусь

Актер Брэд Питт в очередной раз подтвердил звание секс-символа Голливуда: бывший муж Анджелины Джоли снялся в модном кампейне и соблазнил всех поклонниц.

Черная полоса в жизни Питта официально сменилась на белую. Актер одержал победу в суде над экс-супругой и добился совместной опеки над детьми. Также он привел себя в порядок и перестал выглядеть усталым, что сыграло на руку на фоне слухов о воссоединении Джоли с бывшим возлюбленным Джонни Ли Миллером .

Доказательство того, что Питт наконец начал проживать свою лучшую жизнь - новый кампейн модного дома Brioni.

В новой съемке для итальянского бренда Питт позирует в декорациях культового отеля Chateau Marmont. Мягкий свет и теплые тона прекрасно дополнили идею фотосессии, а сам Питт справился с ролью модели.

Один из кадров из лукбука уже появился в Instagram марки и собрал массу лайков и восторженных комментариев поклонниц.

"Я не знаю, как он делает это. Нереальный"; "Он тут круче, чем в молодости"; "Брэд как вино - хорошеет с возрастом"; "Красавец, я влюблена"; "Забери меня к себе"; "Джоли просто глупышка, раз потеряла такого мужчину", - написали в сети.

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